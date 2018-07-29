Эрдоган анонсировал встречу с участием России по Сирии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле пройдет встреча лидеров Турции, России, Германии и Франции, сообщает газета Vatan.

"У нас 7 сентября в Стамбуле пройдет саммит Турции, России, Германии и Франции, мы обсудим, что мы сможем сделать. На этой четырехсторонней встрече мы обсудим проблемы региона", — ответил Эрдоган на вопросы журналистов в Йоханнесбурге о Сирии.

Четыре лидера также обсудят повестку трехстороннего саммита Турции, России и Ирана по Сирии.

Эрдоган добавил, что Турция, "конечно, продолжит отношения с Россией за пределами четырехстороннего саммита". По его словам, после трехсторонних саммитов Турции, России и Ирана в Сочи и Анкаре пройдет встреча в Тегеране.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани по Сирии в скором времени пройдет в Тегеране.

Вторая трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана по Сирии прошла 4 апреля в Анкаре. Первый подобный саммит прошел в Сочи 22 ноября 2017 года. По итогам переговоров в Сочи было подписано совместное заявление лидеров трех государств.