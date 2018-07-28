ВКС уничтожили приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

Военнослужащие на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Военнослужащие на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ВКС 27 июля обнаружили и уничтожили запущенный с территории боевиков беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Двадцать седьмого июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — говорится в сообщении.

Добавляется, что штатными зенитными огневыми средствами "воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы".

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — отмечается в сообщении.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>