ВКС уничтожили приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ВКС 27 июля обнаружили и уничтожили запущенный с территории боевиков беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Добавляется, что штатными зенитными огневыми средствами "воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы".
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — отмечается в сообщении.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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