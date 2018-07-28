Более 55 тысяч жителей города Дераа получили помощь от фонда Кадырова

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 55 тысяч жителей города Дераа в Сирии за последние десять дней получили помощь от Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"В течение десяти последних дней помощь получили более 55 000 жителей населенного пункта", — написал Кадыров на своей странице "Вконтакте".

По словам Кадырова, жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, доставили продукты питания и гигиенические принадлежности, а также предоставили медицинские услуги и решили отдельные вопросы граждан. Глава Чечни заверил, что фонд продолжит гуманитарную миссию в сирийском городе и помощь получат все, кто в ней нуждается.