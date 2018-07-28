Курды обсудили с Дамаском вопрос урегулирования в Сирии

БЕЙРУТ, 28 июл — РИА Новости. Делегация от "Сирийских демократических сил" (СДС) обсудила в Дамаске с представителями сирийского правительства вопросы по решению кризиса в стране, сообщается в заявлении СДС.

"Состоялось собрание СДС делегации и сирийского правительства в Дамаске 26 июля. Целью встречи было определить основы для более развернутого и масштабного диалога для решения всех не решенных проблем и кризиса в Сирии на разных уровнях", — говорится в заявлении.

Встрече в Дамаске предшествовало собрание в городе Ат-Табка в провинции Ракка, где присутствовали делегации разных комитетов от обеих сторон. Стороны обсуждали налаживание диалога на всех уровнях с целью прекращения войны в Сирии и создания демократической страны.

"Сирийские демократические силы", состоящие преимущественно из сирийских курдов, контролируют северные и северо-восточные районы страны. Официальный Дамаск эти территории фактически не контролирует. В отдельных местах СДС еще ведут боевые действия против боевиков ИГ*. В этой борьбе им активно помогают США и их союзники, которые развернули на территории Сирии несколько военных баз.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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