РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

В Хомс после освобождения вернулись более тысячи семей беженцев

0660
© AFP 2018 / StringerСирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фотоСирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer

ХОМС (Сирия), 28 июл — РИА Новости. Более 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в сирийскую провинцию Хомс после ее освобождения от боевиков, сообщил журналистам губернатор провинции Таляль Аль Барази.

Флаг Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Сирии готовы создать все условия для приема и размещения беженцев
"В результате процесса примирения мы смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Параллельно готовимся к возвращению беженцев. В провинцию уже вернулись 1,3 тысячи семей", — сказал собеседник.

Он добавил, что в провинции ждут всех тех, кто был вынужден уехать во время войны. "Мы обещаем создать для бывших беженцев условия для нормальной жизни на родине. Сейчас совместно с нашими российскими друзьями мы налаживаем инфраструктуру", — заявил губернатор.

Практически завершено восстановление знаменитого старинного рынка Нур Аль-Кабир в столице провинции — городе Хомс. Рынок был частично разрушен во время освобождения города.

"Нур Аль-Кабир всегда был очень многолюдным, но во время войны этот район заняли боевики, которые обложили торговцев огромной данью, поэтому большинство лавок просто закрылись, так как люди не могли работать в таких условиях", — рассказал представитель министерства информации Сирии Хайят Авад.

Сирийские войска в провинции Дераа. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
США вновь обвинили Россию в невыполнении обязательств по Сирии
"Я вернулся сразу, как только освободили этот район. Мой магазин был разрушен, но государство гарантировало, что город в безопасности, и я начал делать ремонт, а сейчас уже и торговать. Мы сейчас работаем не только на себя, но и на благо всей страны", — говорит хозяин одного из магазинов Низар Сьюфи.

Восстановил свою работу и один из старейших в городе магазин сладостей возрастом более 100 лет, который содержит династия Сельдини. Нынешний владелец магазина Абселям говорит, что торговлю из-за боевиков в городе пришлось остановить, но уже сейчас он вновь готов предложить шоколад всем желающим. "Хорошо бы все мои земляки, которые бежали от войны, вернулись обратно в Хомс — я рад буду всех видеть и угостить лучшим шоколадом и конфетами", — сказал он.

Продолжается также восстановление жилых кварталов Хомса. "Когда мы зашли на объект — разрушений было гораздо больше, на высоких этажах были позиции боевиков, и здесь находились снайперы. Армии приходилось их выбивать отсюда, и дом пострадал", — рассказывает рабочий Хусам Кассаб, который делает ремонт в местной многоэтажке.

Беженцы в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Милованов
В Сирии могут отложить открытие двух центров приема беженцев
Сейчас в доме, где он работает, уже восстановлена кирпичная кладка. "В квартирах нужно восстанавливать коммуникации и электропроводку. Материалы уже закуплены, наша бригада работает здесь, мы занимаемся кладкой кирпича и наружной отделкой, а наши коллеги работают в квартирах", — сказал рабочий.

До прихода боевиков в город его население составляло 123 тысячи человек, но затем многие вынуждены были уйти. Правительство Сирии при поддержке России прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе пребывавшие за границей, смогли вернуться. Для этого по инициативе Минобороны России был создан центр приема, распределения и размещения беженцев. Он занимается доставкой в страну гуманитарной помощи и помогает восстанавливать инфраструктуру и социальные службы.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена