В Хомс после освобождения вернулись более тысячи семей беженцев

ХОМС (Сирия), 28 июл — РИА Новости. Более 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в сирийскую провинцию Хомс после ее освобождения от боевиков, сообщил журналистам губернатор провинции Таляль Аль Барази.

"В результате процесса примирения мы смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Параллельно готовимся к возвращению беженцев. В провинцию уже вернулись 1,3 тысячи семей", — сказал собеседник.

Он добавил, что в провинции ждут всех тех, кто был вынужден уехать во время войны. "Мы обещаем создать для бывших беженцев условия для нормальной жизни на родине. Сейчас совместно с нашими российскими друзьями мы налаживаем инфраструктуру", — заявил губернатор.

Практически завершено восстановление знаменитого старинного рынка Нур Аль-Кабир в столице провинции — городе Хомс. Рынок был частично разрушен во время освобождения города.

"Нур Аль-Кабир всегда был очень многолюдным, но во время войны этот район заняли боевики, которые обложили торговцев огромной данью, поэтому большинство лавок просто закрылись, так как люди не могли работать в таких условиях", — рассказал представитель министерства информации Сирии Хайят Авад.

"Я вернулся сразу, как только освободили этот район. Мой магазин был разрушен, но государство гарантировало, что город в безопасности, и я начал делать ремонт, а сейчас уже и торговать. Мы сейчас работаем не только на себя, но и на благо всей страны", — говорит хозяин одного из магазинов Низар Сьюфи.

Восстановил свою работу и один из старейших в городе магазин сладостей возрастом более 100 лет, который содержит династия Сельдини. Нынешний владелец магазина Абселям говорит, что торговлю из-за боевиков в городе пришлось остановить, но уже сейчас он вновь готов предложить шоколад всем желающим. "Хорошо бы все мои земляки, которые бежали от войны, вернулись обратно в Хомс — я рад буду всех видеть и угостить лучшим шоколадом и конфетами", — сказал он.

Продолжается также восстановление жилых кварталов Хомса. "Когда мы зашли на объект — разрушений было гораздо больше, на высоких этажах были позиции боевиков, и здесь находились снайперы. Армии приходилось их выбивать отсюда, и дом пострадал", — рассказывает рабочий Хусам Кассаб, который делает ремонт в местной многоэтажке.

Сейчас в доме, где он работает, уже восстановлена кирпичная кладка. "В квартирах нужно восстанавливать коммуникации и электропроводку. Материалы уже закуплены, наша бригада работает здесь, мы занимаемся кладкой кирпича и наружной отделкой, а наши коллеги работают в квартирах", — сказал рабочий.

До прихода боевиков в город его население составляло 123 тысячи человек, но затем многие вынуждены были уйти. Правительство Сирии при поддержке России прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе пребывавшие за границей, смогли вернуться. Для этого по инициативе Минобороны России был создан центр приема, распределения и размещения беженцев. Он занимается доставкой в страну гуманитарной помощи и помогает восстанавливать инфраструктуру и социальные службы.