В Идлибе резко возросло число минометных и артобстрелов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Количество минометных и артиллерийских обстрелов резко увеличилось за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Координационным центром по-прежнему фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. За последние сутки количество минометных и артиллерийских обстрелов резко увеличилось", — сказал он.

Уточняется, что зафиксировано 14 случаев, в том числе в населенных пунктах Арафит (дважды), Сафсафа (дважды), Сандрин (дважды) и Русет провинции Латакия, населенном пункте Зеллакият провинции Хама, а также в районах Маканис-Эд-Дувайри (трижды) и Хара (трижды) города Алеппо.

По словам Цыганкова, за минувшую неделю зафиксировано 44 случая нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", — добавляется в сообщении.

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