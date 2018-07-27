В Сирии готовы создать все условия для приема и размещения беженцев

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сирийские власти готовы создать все необходимые условия для безопасного приема и размещения сирийских беженцев. Об этом сообщил в пятницу представитель МИД России Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию САР.
По его словам, особое внимание в ходе беседы уделялось задачам постконфликтного восстановления страны, включая обеспечение скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину. "Башар Асад приветствовал российские инициативные шаги в этом направлении и подчеркнул готовность создать все необходимые условия для безопасного и достойного приема и размещения сирийцев, вернувшихся в Сирию", — заявил Бурцев.
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