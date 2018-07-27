Британия запросила доступа ООН в города Сирии, "сменившие контроль"

ООН, 27 июл — РИА Новости. Представитель Великобритании при ООН просит обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ для ООН в сирийские города, которые в последнее время перешли под правительственный контроль.

"Я бы хотел попросить сирийские власти и Россию сделать три конкретные вещи: первое — обеспечить безопасный, немедленный, беспрепятственный и полный доступ к Эль-Кунейтре для ООН и гуманитарных сил, второе — обеспечить безопасный, немедленный, беспрепятственный и полный доступ для ООН и ее партнеров к приоритетным территориям, которые в последнее время сменили контроль — Дума, города Восточной Гуты, южный Дамаск и северный Хом", — сказал представитель Великобритании в рамках обсуждения в Совбезе ООН вопроса обеспечения гуманитарной помощи детям в Сирии.

Он также попросил гарантий того, что гуманитарные работники на территориях, которые недавно сменили контроль, будут защищены, а гуманитарные операции для населения на этих территориях будут продолжены.

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