США вновь обвинили Россию в невыполнении обязательств по Сирии

ООН, 27 июл — РИА Новости. Зампостпреда США в ООН Джонатан Коэн обвинил Россию в невыполнении обязательств по зонам деэксалации в Сирии.

По договоренности между РФ, США и Иорданией в июле 2017 года была создана четвертая зона деэскалации на юге Сирии, куда вошли провинции Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда.

"Россия все еще не выполнила свои обязательства по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии", — сказал Коэн, выступая на заседании Совбеза ООН в пятницу по гуманитарной ситуации с детьми в Сирии. При этом он не уточнил, какие именно обязательства были нарушены.

Зампостпреда США также заявил, что Россия "должна прекратить насилие и обеспечить свободный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся".

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу также обвинил Россию в нарушении договоренностей о действиях на юго-западе Сирии. При этом не уточнялось, о каких именно нарушениях идет речь. В свою очередь в МИД РФ отвергли эти обвинения и заявили, что именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые умеренные отряды оппозиции от террористов ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры"*. Напротив, при поддержке РФ вооруженными силами Сирии на юго-западе страны восстанавливаются законность и порядок, создаются условия для возвращения к мирной жизни.

В Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна — в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

*Запрещённая в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>