МИД России надеется на участие Германии в гуманитарной операции в Сирии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел России продолжает активную работу с западными коллегами по вопросу возвращения сирийских беженцев на родину, рассчитывает увидеть Германию в числе участников гуманитарной операции, заявил в пятницу представитель МИД России Николай Бурцев на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию САР.

Он напомнил, что 24 июля в Берлине и Париже состоялись встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"При обсуждении ситуации в Сирии особое внимание уделялось вопросам, связанным с подготовкой условий для возвращения сирийских беженцев на родину и продвижением политического процесса, хотя до проведения указанной встречи Сирия рассматривалась германской стороной как территория, охваченная боевыми действиями, и стремилась положительно удовлетворять максимальное количество заявок сирийцев о предоставлении им убежища", — заявил Бурцев.

Он выразил надежду, что в ближайшее время мировое сообщество увидит Германию "в числе активного участника гуманитарной операции в Сирии".

Бурцев также сообщил, что в ходе контактов российских дипломатов с Латвийским управлением по делам миграции латвийская сторона подтвердила нахождение на территории Латвии 19 беженцев из Сирии.

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