Над административным центром провинции Кунейтра подняли флаг Сирии

БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Торжественное мероприятие по поднятию государственного флага САР прошло на центральной площади города Кунейтра на Голанских высотах на юге Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Флаг Сирии поднят на площади Тахрир (площадь Освобождения). Торжественное мероприятие прошло при участии тысяч жителей административного центра провинции Кунейтра. Люди приветствовали бойцов сирийской армии и представителей администрации.

Правительственные войска Сирии освободили практически всю территорию провинции Кунейтра. Большая часть населенных пунктов, как и ранее в соседней провинции Дераа, перешли под контроль армии мирным путем благодаря успешным переговорам офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии с главарями бандформирований.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>