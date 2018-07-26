США не будут участвовать во встрече по сирийскому урегулированию в Сочи

Информационный центр для работы журналистов на парламентских выборах открылся в Дамаске. Архивное фото

Информационный центр для работы журналистов на парламентских выборах открылся в Дамаске. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. США не будут участвовать во встрече по сирийскому урегулированию, которая пройдет в конце июля в Сочи, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Соединенные Штаты не будут присутствовать в качестве наблюдателя или в каком-либо официальном качестве", — сказал представитель госдепартамента.

Ранее заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин сообщил, что представители США приглашены принять участие в качестве наблюдателей во встрече астанинского формата по Сирии, которая пройдет в Сочи 30-31 июля.

На переговорах в Сочи ожидается участие представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.