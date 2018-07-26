Асад назвал "Белые каски" маской Аль-Каиды* и ан-Нусры*

ДАМАСК, 26 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назвал организацию "Белые каски" маской террористических группировок Аль-Каида* и Джебхат ан-Нусры*.

"Такой организации, как "Белые каски", не существует. Это просто маска. Это маска ан-Нусры*. Они сбежали из Сирии, а на самом деле не сбежали, а их отсюда эвакуировали, их эвакуировал Израиль, Иордания и западные страны, "гуманистические" западные страны, и теперь в интернете есть свидетельства, можно посмотреть видео, фотографии тех же членов этой организации с мечами в руках, празднующих убийство сирийских солдат над их телами. Все эти кадры есть. Поэтому какие еще нужны доказательства, что это никакая не гуманитарная организация, это маска Аль-Каиды*", — сказал Асад.

Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что все представители "Белых касок" покинули Сирию, Асад ответил отрицательно.

"Нет. Скорее всего, (уехали) их главари. Потому что многие из них — боевики, и, по сути, мы сейчас занимаемся примирением с этими боевиками, некоторые из которых остались в Сирии как гражданские лица, они сложили оружие, а некоторые уехали в Идлиб. Большая часть уехала в Идлиб, где они могут жить со своими братьями-террористами. Сейчас в Идлибе десятки тысяч террористов", — добавил президент.

*Террористическая организация, запрещенная в России