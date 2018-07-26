Дочь погибшего в САР российского военного нарисовала для Асада его супругу

Супруга президента Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР офицеров России

Супруга президента Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР офицеров России

ДАМАСК, 26 июл — РИА Новости. Дочь погибшего в Сирии Героя России на встрече с президентом САР Башаром Асадом нарисовала портрет его супруги Асмы, которая накануне подарила девочке котёнка, а члены российской делегации вручили Асаду самовар, рассказал журналистам координатор группы дружбы Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин по итогам встречи.

В понедельник в Сирию по приглашению президента САР и его жены прибыли пять семей российских военнослужащих. Среди них жена и трое детей Героя России Марата Ахметшина. Военный советник-артиллерист Ахметшин принял бой с террористами ИГ*, погиб, спасая товарищей. В среду Асма Асад встретилась с семьями погибших военных и подарила младшей дочери погибшего Героя России котёнка шотландской вислоухой породы.

В четверг членов семей принял сирийский лидер в своей резиденции Альмухаджарин. Как рассказал Саблин, во время их общения с Асадом Ралина Ахметшина нарисовала его супругу вместе с подаренным котёнком и преподнесла президенту. Асад в ответ обнял девочку.

В завершении встречи члены семей российских военных подарили сирийскому президенту самовар. "Будете пить чай и вспоминать нашу встречу", — привёл Саблин слова одной из участниц встречи.

* Террористическая организация, запрещенная в России