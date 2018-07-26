СМИ назвали имя женщины, сбившей сирийский "Сухой"

Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. 24 июля 2018

Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. 24 июля 2018

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сирийский военный самолет "Сухой" сбил противоракетный комплекс Patriot под командованием капитана израильской армии Ор Нааман. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нааман руководит батареей Patriot в 138-м батальоне ВВС. За две недели до инцидента это же подразделение сбило сирийский беспилотник.

В начале недели израильские ВВС сбили самолет "Сухой", один пилот погиб, судьба второго неизвестна. Власти Израиля утверждают, что бомбардировщик нарушил воздушное пространство около Голанских высот, а неоднократные попытки связаться с пилотами не увенчались успехом.

Сирийские военные, в свою очередь, настаивают на том, что самолет выполнял боевое задание против террористов исключительно в своем воздушном пространстве и не пересекал границу.

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