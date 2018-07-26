Российские военные медики помогли 50 беженцам, вернувшимся в Сирию

НАСИБ (Сирия), 26 июл – РИА Новости. Российские военные медики обследовали более 50 беженцев, которые вернулись в Сирию на освобожденные от боевиков правительственными войскам территории из сопредельной Иордании через пункт пропуска вблизи города Насиб, сообщил начальник медицинского отделения российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Павликов.

"На пункте пропуска в Насибе мы обследовали уже более 50 беженцев, которые вернулись в страну из Иордании", — сказал Павликов.

Полевой медицинский пункт развернут возле государственной границы Иордании и Сирии, в нем могут получить консультацию специалиста все желающие сразу после возвращения на родину.

"В основном беженцы обращаются с хирургическими патологиями и застарелыми проблемами. Помощь обычно требуется в условиях стационаров — объясняем им, к какому специалисту обратиться. Также очень много детей — у них жалобы на температуру, недомогание, кишечные инфекции", — отметил военный врач.

"У моей дочери недомогание, температура и грипп. Ее осмотрели врачи и выдали лекарства", — рассказал вернувшийся с семьей в Сирию из Иордании беженец Хасан. Он добавил, что и сам обратился к российским военным специалистам также по поводу проблем с ногой.

Пункт пропуска для беженцев из Иордании вблизи сирийского города Насиб работает с 23 июля, всего за это время через него прошли 199 человек. За последние сутки через него на родину вернулись 112 человек.

Всего за последний месяц военные медики из России оказали помощь более чем 400 гражданам Сирии. Полевые медпункты также работают на границах с Ливаном и Турцией, где возвращающимся беженцам также оказывают необходимую помощь.

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