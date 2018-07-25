Асма Асад возложила цветы к памятнику Неизвестному солдату в Дамаске

Первая леди Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР офицеров России

Первая леди Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР офицеров России

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Жена президента Сирии Асма Асад вместе с семьями погибших во время боевых задач в САР российских и сирийских военных возложила цветы к памятнику Неизвестному солдату в Дамаске.

В понедельник члены пяти семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории CAP, прибыли в Сирию по приглашению президента страны Башара Асада и его жены. В ходе своего визита в Сирию члены семей российских военнослужащих встретились с семьями погибших сирийских военных.

В среду жена президента Сирии Асма Асад, известная своей гуманитарной деятельностью, вместе с членами семей погибших российских и сирийских военных, возложила цветы к мемориалу под звуки военного оркестра.

"Это памятник для каждого солдата, который пожертвовал собой. Это памятник тем, кто пролил свою кровь ради этой земли, тем, кто отдал свою душу, чтобы защищать души других", — сказала Асма Асад.

Она подчеркнула, что нельзя защищать Родину словами, ее можно защищать только кровью. Ради Сирийской земли крови было пролито много — и сирийских военных, и военных союзников Сирии, подчеркнула Асад.

"Если бы не кровь мучеников, Сирии бы не осталось", — добавила она, отметив мужество и благородство павших солдат.

После возложения цветов, жена президента также пообщалась с членами семей погибших военных.

"Хочется поблагодарить, что нас пригласили в Сирию. В эту замечательную страну. Мы посмотрели все достопримечательности вашего прекрасного города Дамаск, познакомились с родителями сирийских героев, своими глазами увидели то, что творили на вашей земле террористы. Это было больно видеть, какой вред они принесли сирийскому народу. Только сейчас начинаешь понимать, что если бы Россия не помогла Сирии, то мы не могли бы увидеть жемчужины, которые есть на этой земле", — сказал отец Героя России Николай Филипов.

Как отметил координатор Группы дружбы Госдумы и парламента Сирии, первый зампредседателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин, согласно протоколу, возлагать цветы и венки к памятнику Неизвестному солдату может только президент. Но для того, чтобы участвовать в этой церемонии могла и первая леди страны вместе с женами погибших военных, был специально изменен протокол. Саблин пояснил, что об этих изменениях ему сообщил президент САР Башар Асад в преддверие церемонии.