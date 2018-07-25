Число жертв терактов ИГ* на юге Сирии превысило 200 человек

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Число жертв атак и терактов боевиков ИГ* в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии возросло до 215, еще 153 мирных жителя ранены, сообщил в среду РИА Новости директор городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуль.

В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей.

"Окончательное количество жертв взрывов в городе Эс-Сувейда и атак, совершенных ИГ* на северо-востоке провинции, составило 215 человек, 153 ранены", — сказал Джамуль.

Главврач отметил, что количество раненых больше названной цифры, однако граждане с легкими ранениями получили необходимую помощь и выписаны из больницы в связи с большой нагрузкой на больницу.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.