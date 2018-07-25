МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад высоко оценил усилия Москвы по возвращению сирийских беженцев, Дамаск примет всех граждан страны обратно, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Асад в среду встретился в Дамаске с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ по САР Александром Лаврентьевым.

"Стороны обсудили сотрудничество РФ и Сирии в вопросе усилий сторон по вопросу беженцев. Президент Асад высоко оценил деятельность Москвы, помогающей подготовить условия по возвращению сирийцев в их города и деревни, и подтвердил, что Сирия готова к возвращению всех ее сыновей. Исходя из этого, Сирия приветствует любые усилия по помощи сирийским беженцам внутри страны и за ее пределами ради их возвращения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в Сирии создан центр приема, распределения и размещения беженцев, который займется организацией доставки в САР гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев на родину. Россия информирует ООН и свои посольства в 36 странах с наибольшим числом сирийских беженцев о создании центра в САР. В среду приступил к работе третий по счету филиал Центра приема, распределения и размещения беженцев — в Абу-эд-Духуре. Пропускная способность данного КПП составляет 1500 человек и 30 единиц техники в сутки.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.