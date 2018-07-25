Лаврентьев и Асад обсудили подготовку к встрече в Сочи по Сирии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил в Дамаске с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ по САР Александром Лаврентьевым подготовку ко встрече в Сочи в "астанинском" формате, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Очередные переговоры по Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля. Ожидается участие в них представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.

"Стороны обсудили подготовку к десятому раунду астанинских встреч, который пройдет в Сочи на следующей неделе, и подтвердили важность тесной и непрерывной координации между Дамаском и Москвой в разных сферах", — говорится в сообщении пресс-службы.

Лаврентьев выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате терактов в среду в сирийском городе Эс-Сувейда.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.