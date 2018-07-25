Правозащитники рассказали, откуда боевики напали на деревню в Эс-Сувейде

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"*, напавшие в среду на ряд деревень на востоке и северо-востоке сирийской провинции Эс-Сувейда, пришли со стороны Ат-Танф, находящегося под контролем коалиции, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей. Число жертв в результате атаки и терактов ИГ* в Эс-Сувейде превысило 170 человек, ранения получили более 200 мирных граждан.

"Мы от лица "Сирийской сети по правам человека" в первую очередь осуждаем действия террористической группировки ИГ* и прочих — убийство гражданских. Согласно информации наших достоверных источников, ИГ* атаковали мирные деревни на севере и северо-востоке провинции Эс-Сувейда… Армия и союзные силы преследуют отряды ИГ*, которые пришли из Ат-Танфа. Атака началась в 5.00 утра. В ближайшее время боестолкновения должны прекратиться",- сказал Казем.

Район Ат-Танф, граничащий с провинцией Эс-Сувейда, Ираком и Иорданией, находится под контролем международной коалиции во главе с США, там же продолжает действовать военная база США. На сирийско-иорданской границе расположен крупный лагерь беженцев "Эр-Рукбан".

Казем также выразил сожаление в связи с искаженной подачей информации со стороны ряда представителей зарубежной оппозиции, которые заявили, что Сирия якобы виновна в нападении ИГ* на Эс-Сувейда. "У нас возникает вопрос: как сирийская армия, которая разгромила ИГ* везде и вернула стабильность и безопасность в большую часть населенных пунктов, могла это сделать?"- сказал он.

Военно-полевой источник, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в атаке на мирные деревня участвовало несколько сотен террористов, среди которых были смертники с нательной взрывчаткой.

"Очень много боевиков приехали со стороны Ат-Танф и лагеря Эр-Рукбан. Одновременно с атакой ИГ* на северо-востоке Эс-Сувейда несколько террористов-смертников из ИГ* совершили теракт в городе Эс-Сувейда",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, сначала было приведено в действие взрывное устройство, после подорвали себя несколько смертников.

* Террористическая организация, запрещенная в России.