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Война в Сирии
Война в Сирии

"Белые каски" боялись разоблачения, заявили в российской миссии при ЕС

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© AFP 2018 / Sameer Al-DoumyАктивисты организации Белые каски в Думе. Архивное фотоАктивисты организации Белые каски в Думе. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Беспрецедентная операция, организованная для эвакуации из Сирии "Белых касок", доказывает, что их западные спонсоры стремились предотвратить возможное раскрытие провокационной деятельности этой организации, заявили в среду в российском постпредстве при ЕС.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
Политолог: "Белые каски" нанесли колоссальный ущерб Сирии
В постпредстве отметили, что в заявлении европейской внешнеполитической службы операция по вывозу "Белых касок" из Сирии была названа спасательной.

"Сам факт того, что эти так называемые гуманитарные активисты, которые якобы работали на благо сирийского народа, должны были быть "спасены" из своей собственной страны, особенно после объявленной сирийским правительством амнистии, говорит о том, что у "Белых касок" были основания опасаться того, что их преступления могут быть раскрыты", — говорится в заявлении миссии.

"Беспрецедентная операция, организованная для того, чтобы помочь им бежать из страны, доказывает, что их западные спонсоры стремились предотвратить возможное раскрытие известной провокационной деятельности "Белых касок", — отмечается в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее заявила, что ряд стран ЕС внесли свой вклад в обеспечение безопасности и "спасение" нескольких сотен членов организации "Белые каски", которые были эвакуированы из Сирии.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Cicicipi
Неужели ни одного из них так и не изловили? Жаль.
16:12
25.07.2018
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arianlex
Когда на территории Сирии зверствовали террористы, Белые каски чувствовали там себя совершенно свободно и спокойно осуществляли там провокации.
Как только большинство террористов было уничтожено или же изгнано с территории Сирии, так сразу же началась эвакуация Белых касок.
То есть в террористической среде они чувствуют себя свободно и безопасно, а вот оставаться наедине с сирийским народом, который якобы они спасали оставаться для них опасно!
Это явно говорит о том, что Белые каски - это террористы, которые осуществляли провокации для запада, и теперь они боятся суда над ними сирийского народа!
В прочем во время и после Второй мировой войны запад помогал спасаться фашистам, виновных в зверских преступлениях против человечества, и теперь на протяжении последних десятилетий взращивает и финансирует, организованный западом, терроризм по всему миру.
По сути, таким образом запад сам в превратился в международного, глобального бандита, фашиста и террориста, который ведёт войну против всего человечества на Земле!
16:24
25.07.2018
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