В Сирии задержали смертника, который не успел осуществить взрыв

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор провинции Эс-Сувейда на юге Сирии сообщил о задержании одного из смертников, он не успел привести в действие взрывное устройство, сообщает сирийское государственное телевидение.
Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Сирийская армия также предотвратила две атаки смертников группировки "Исламское государство"*, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.
Ранее источники в полиции сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в сирийском городе Эс-Сувейда при нападении боевиков ИГ погибли 38 человек, ранены более 30.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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