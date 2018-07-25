ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали тридцать человек, сообщил РИА Новости источник в полиции.

Количество раненых уточняется, добавил собеседник агентства.

Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Также сирийским военным удалось предотвратить еще две атаки группировки "Исламское государство"*, ликвидировав боевиков до того, как они привели в действие взрывное устройство. Кроме того, жители деревни Дума, недалеко от города, ликвидировали четверых террористов, которые попытались напасть на населенный пункт, передает сирийское агентство САНА.

​*Террористическая организация, запрещена в России

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