МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН готово предоставить поддержку для того, чтобы операция Франции и России по доставке гуманитарной помощи в сирийскую Восточную Гуту прошла успешно, сообщает организация.

"УКГВ приветствует последнюю французско-российскую инициативу по доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту. УКГВ готово предоставить необходимую поддержку для того, чтобы обеспечить успех этой важной гуманитарной операции", — сообщается на официальном Twitter-аккаунте управления.

Ранее Россия и Франция выпустили совместное коммюнике, в котором сообщалось о намерении двух стран в рамках совместного проекта доставить гуманитарную помощь жителям сирийской Восточной Гуты. Помощь состоит из медицинских изделий первой необходимости для 500 серьезно раненых человек, основных препаратов для лечения 15 000 легких травм.

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что самолет военно-транспортной авиации РФ доставил более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции в Сирию. Как сообщили в ведомстве, эти медикаменты и предметы первой необходимости при содействии российского Центра примирения в САР и представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца будут переданы мирному населению, "которое до сих пор нуждается в помощи в Восточной Гуте, особенно для оказания неотложной медицинской помощи в больницах, управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем".

Сообщалось, что сопровождение грузов будет осуществляться в соответствии с правилами ООН, при поддержке России и в соответствии с международным гуманитарным правом.