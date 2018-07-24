ООН, 24 июл — РИА Новости. ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем сирийского самолета, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что детали проводимой военной операции не известны. "На настоящий момент мы продолжаем следить за ситуацией", — сказал Дюжаррик.

Ранее во вторник ПВО Израиля сбила сирийский самолет, который, по данным военных, зашел на два километра в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это является "грубым нарушением соглашений о разъединении" между Израилем и Сирией от 1974 года. Дамаск утверждает, что бомбардировщик выполнял боевое задание против террористов и границу страны не пересекал. Один пилот сбитого самолета погиб, судьба второго остается неизвестной.