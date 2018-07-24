У США нет оснований оставаться в Сирии, заявили в Минобороны

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У США нет никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций в Сирии, заявили в Минобороны.

Накануне глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел выразил сомнение в возможности американо-российского сотрудничества в Сирии по возвращению сирийских беженцев на родину.

"Не знать этих важнейших изменений обстановки в Сирии для командующего силами США на Ближнем Востоке просто невозможно", — заявил представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, американский генерал не только дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего, но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военных в Сирии.

Конашенков отметил, что у Соединенных Штатов есть только одна возможность задержаться в арабской республике — начать взаимодействие с Москвой и Дамаском по возвращению беженцев.

Представитель Минобороны добавил, что если нынешний командующий силами США не видит возможностей для взаимодействия с Россией по ситуации с беженцами, то лучшим выходом будет "не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии".

Коалиция уходить не собирается

При этом французский бригадный генерал Фредерик Парисо заявил, что военная операция коалиции США против группировки "Исламское государство"* в Сирии продлится еще минимум два-три месяца.

"Это на самом деле политический вопрос. Миссия коалиции на всех уровнях — нанести поражение ИГ*. Что будет дальше — это вопрос, который предстоит решить. Мы все еще ведем боевые действия — по меньшей мере, на два-три месяца, а затем будут приняты новые решения", — сказал военачальник.

Так генерал ответил на вопрос, чем обусловлено военное присутствие коалиции в Сирии, если, как заявляют в коалиции, боевики ИГ* уже не могут удерживать свои позиции и переходят к тактике "небольших повстанческих атак".

Парисо отметил, что для Франции важно гарантировать то, что у боевиков ИГ* не будет возможности для подготовки и совершения атак за пределами Сирии и Ирака.

США и их союзники, включая Францию, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*. В Сирии они действуют без разрешения официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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