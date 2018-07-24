Лавров и Герасимов обсудили с канцлером ФРГ урегулирование кризиса в Сирии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Меркель и Лавров обсудили Сирию и Украину Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудили с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе встречи в Берлине урегулирование кризиса в Сирии, сообщил МИД России.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг сирийского урегулирования, включая задачи, связанные с подготовкой условий для возвращения беженцев и продвижением политического процесса", — говорится в заявлении ведомства.

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