Большинство сирийских беженцев из лагеря в Джебабе вернулись домой

ДЖЕБАБ (Сирия), 24 июл — РИА Новости. Большинство беженцев, временно проживающих в лагере в городе Джебаб в провинции Дераа на юго-западе Сирии, вернулись в свои дома после того, как они были освобождены от боевиков, сообщил журналистам глава администрации Джебаба Мухаммед Рахум.

"Сейчас в лагере для беженцев "Джебаб" 148 семей, почти все они из восточных районов провинции Дераа. В каждой семье в среднем по 5-7 человек, еще месяц назад семей было больше 600", — уточнил он.

Глава администрации добавил, что во временном лагере вынужденным переселенцам предоставляли, помимо условий для проживания, места в школе для обучения детей.

Кроме того, беженцам также предоставлялась и медицинская помощь. "Все врачи здесь — терапевты общей практики, мы проводим общий осмотр. Если требуется более серьезное лечение, мы даем направление в больницу в Дераа", — рассказал главный врач лагеря для беженцев Ибрагим Аббуд.

По последним данным межведомственного координационного штаба Министерства обороны РФ и МИД России по возвращению беженцев в Сирию, в настоящее время также проводится активная работа по возвращению на места постоянного проживания беженцев из Сирии, которые вынуждены были выехать в другие страны. В частности, развернуты на территории Сирии и приступили к активной работе первые два пункта пропуска для вынужденных переселенцев из соседних государств — Иордании и Ливана.

К 27 июля к работе будут готовы еще три филиала Центра: в пунктах "Абу-Духур", "Сальхиях" и "Пальмира".