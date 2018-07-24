ООН открестилась от операции по эвакуации "Белых касок"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. ООН не имела отношения к организации вывоза более 420 активистов организации "Белые каски" из Сирии, заявил в минувший понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик.

"Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения ("Белых касок" — ред.)", — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что "мы очень благодарны иорданцам, которые с такой щедростью и гостеприимством приняли этих 422 сирийца".

"Когда представители Верховного комиссара ООН сделали то, что они всегда делают, — в данном конкретном случае приняли этих 422 беженца, которые были в рискованной ситуации в поисках покоя, — в Иордании, это то, что и должно было быть сделано и что уже делалось для миллиона сирийцев", — заявил Дюжаррик в ответ на вопрос о том, что "Белые каски" обвиняются в фабрикации видео о химических атаках.

"Истинный характер"

Официальный представитель сирийского МИД назвал преступными действия Израиля, помогающие эвакуации "Белых касок" из арабской республики.

По его словам, операция выявила истинный характер так называемых "Белых касок", об опасности которых Сирия предупреждала.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что, помогая эвакуации активистов, США, Великобритания, Иордания, Германия и Канада поддерживают террористов.

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун, в свою очередь, назвал организацию "Белые каски" военными преступниками и призвал правительства Сирии и России преследовать ее членов.

"Эти люди — это не беженцы. Это военные преступники. Я хотел бы обратиться к правительствам наших стран с просьбой преследовать членов группировки "Белые каски". Найти их, где бы они ни находились. Именно они использовали химическое оружие в Думе (и других городах)", — сказал муфтий.

Уменьшение риска провокаций

Российское посольство в Израиле заявило, что проведенная эвакуация из Сирии сотен членов "Белых касок" снизила риск провокаций в виде постановочных химических атак в юго-западных районах страны, где идет наступление правительственных войск.

"Вчера 442 боевика "Белых касок" и членов их семей были эвакуированы с юго-запада Сирии. Есть по меньшей мере одно позитивное следствие. Снизилась вероятность того, что "Белые каски" применят хлор, чтобы устроить химическую провокацию на юго-западе Сирии", — написало посольство в микроблоге Twitter.

Кто такие "Белые каски"

Организация получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой"* (запрещена в России).

*Террористическая организация, запрещенная в России

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