Около трех тысяч беженцев в ближайшие дни вернутся в Сирию из Ливана

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Около трех тысяч сирийских беженцев в ближайшие дни вернутся на родину из Ливана, сообщил представитель министерства иностранных дел РФ Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Представители ливанских властей заявили, что в самые ближайшие дни еще две группы сирийских беженцев из трех тысяч человек, пожелавших вернуться в Сирию, будут отправлены на родину", — заявил Бурцев в понедельник.

Он отметил, что в настоящее время значительная часть сирийцев, временно проживающих в Ливане — более 976 тысяч человек, готовы вернуться в САР по мере создания на их родине должных условий для работы и проживания.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что налажен тесный контакт с правительством Сирии по возвращению в страну вынужденных переселенцев.