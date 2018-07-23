Еще три пункта пропуска сирийских беженцев откроют к 27 июля

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Еще три пункта пропуска сирийских беженцев из Иордании и Ливана откроются к 27 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Развернуты и приступили к активной работе первые два пункта пропуска беженцев на территорию Сирии из Иордании и Ливана. Это "Насиб" и "Земрани", — заявил Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"В ближайшие дни еще три филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев на пунктах пропуска "Абу-Духур", "Сальхиях" и "Пальмира" также будут готовы к работе. Их готовность определена к 27 июля", — сказал начальник НЦУО.

По его словам, на прошлой неделе Межведомственный координационный штаб выполнил большой комплекс подготовительных мероприятий, в том числе завершается уточнение потребности в строительных материалах и материальных средствах для восстановления первоочередных объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда в Сирии.

"Отмечаю, что в целом прием и размещение беженцев внутри Сирии ведется в соответствии с ранее утвержденным планом", — подчеркнул Мизинцев.

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