Верховный муфтий Сирии встретился с родственниками погибших военных

ДАМАСК, 23 июл — РИА Новости. Верховный Муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун встретился с членами семей российских и сирийских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории CAP.

В понедельник члены пяти семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории CAP, прибыли в Сирию по приглашению президента страны Башара Асада и его жены.

Встреча членов семей павших военных с Верховным Муфтием прошла в самой большой мечети Дамаска, одной из крупнейших и древнейших в мире — мечети Омейядов.

"Я верю в то, что наши павшие герои слышат то, о чем мы сейчас говорим, и они вместе с нами здесь", — обратился муфтий к присутствующим на встрече.

Он также отметил, что Сирия никогда не забудет пролитой крови на ее земле, всегда будет благодарить Россию и всегда будет готова помочь.

"Разрешите мне поблагодарить президента (РФ) Владимира Владимировича Путина, который встал на сторону правды и воюет за неё. Хочу сказать большое спасибо всем народам России, кровь которых пролилась на нашей сирийской земле. Мы никогда не забудем то, что вы сделали для нас. Все сыновья и дочери павших героев всегда у нас перед глазами. Мы рассчитываем, что и в России и в Сирии память о наших героях будет жить вечно", — сказал муфтий.

В свою очередь отец погибшего Героя России Николай Филипов подчеркнул, что Россия первая откликнулась на горе Сирии, так как знает, что такое война.

"Действительно, Сирия и Россия — это, можно сказать, родные братья. Они помечены кровью, потому что они бок о бок сражались с самым большим злом — международным терроризмом… Теперь наша задача — не забыть наших героев, которые действительно положили свою жизнь на благо того, чтобы дети жили в мирной стране, чтобы над ними было мирное небо, чтобы беженцы, которые бежали от войны, вернулись на родную землю", — сказал Филипов.

"Очень важно, чтобы наши дети — российские и сирийские — всегда об этом помнили и рассказывали своим детям", — подчеркнул депутат Госдумы, председатель Патриотической платформы "Единой России", первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.

В завершении встречи шейхи исполнили нашиды (религиозные песнопения), а Верховный Муфтий пообщался с каждый участником встречи и вручил им памятные сувениры.