Верховный муфтий Сирии назвал "Белые каски" военными преступниками

ДАМАСК, 23 июл — РИА Новости. Верховный Муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун назвал организацию "Белые каски" военными преступниками и призвал правительства Сирии и РФ преследовать членов этой группировки.

"Эти люди — это не беженцы. Это военные преступники. Я хотел бы обратиться к правительствам наших стран с просьбой преследовать членов группировки "Белые каски". Найти их, где бы они ни находились. Именно они использовали химическое оружие в Думе и (других городах)", — сказал Муфтий на встрече с членами семей российских военных.

"Все эти люди очень хорошо образованы. Среди них много химиков. Под прикрытием гуманитарных миссий они занимались тем, что применяли химические вещества по мирным людям, по гражданскому населению. Мы хотим спросить, почему они не бегут в Сирию, не хотят вернутся в сирийское общество. Ответ может быть один — именно на эту силу рассчитывал Запад, чтобы разрушить сирийское общество", — подчеркнул муфтий.

По его словам, именно эта группа использовала химические вещества при атаках, в том числе в провинциях Алеппо и Идлиб.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Как сообщил источник, группа "Белых касок" и члены их семей "не смогли добраться до границы из-за ситуации на местности". Группа все еще находится на сирийской территории, и нет уверенности в том, что спасателям удастся провести вторую операцию по эвакуации из-за "нестабильной" ситуации в стране.

По данным агентства со ссылкой на МИД Иордании, в страну были эвакуированы 422 человека, несмотря на изначальную договоренность об эвакуации 800 человек.

Организация получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой"*.

В понедельник верховный муфтий Сирии встретился с членами семей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории CAP, которые прибыли в Сирию по приглашению президента страны Башара Асада и его жены.

* Террористическая группировка, запрещена в России.