Израиль перехватил ракеты в ходе боя между сирийской армией и оппозицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израильские военные предприняли попытку перехвата ракет, которые были выпущены в приграничных районах Сирии в ходе боев между правительственными войсками и оппозицией, сообщила армейская пресс-служба.
"В ответ на угрозу был произведен запуск двух противоракет системы "Праща Давида". Информации об ущербе и пострадавших не поступало", — сказано в пресс-релизе.
Запуск сирийских ракет и израильских противоракет активировал многочисленные сирены тревоги в населенных пунктах на севере еврейского государства, в том числе в городах Цфат и Кацрин.
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