Израиль перехватил ракеты в ходе боя между сирийской армией и оппозицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израильские военные предприняли попытку перехвата ракет, которые были выпущены в приграничных районах Сирии в ходе боев между правительственными войсками и оппозицией, сообщила армейская пресс-служба.

Военные говорят, что задействовали новую систему ПРО "Праща Давида", опасаясь случайного перелета сирийских ракет на израильскую территорию.

"В ответ на угрозу был произведен запуск двух противоракет системы "Праща Давида". Информации об ущербе и пострадавших не поступало", — сказано в пресс-релизе.

Запуск сирийских ракет и израильских противоракет активировал многочисленные сирены тревоги в населенных пунктах на севере еврейского государства, в том числе в городах Цфат и Кацрин.

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