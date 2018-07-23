В США не уверены в возможности взаимодействия с Россией по беженцам в Сирии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел выразил сомнение в возможности американо-российского сотрудничества в Сирии по возвращению сирийских беженцев на родину, сообщает телеканал ABC News.

По его словам, учитывая действия РФ в Сирии, до возможного заключения подобного соглашения он хотел бы видеть со стороны Москвы шаги, направленные на укрепление доверия. "Я бы хотел убедиться, что мы не втянемся в это, не подумав", — сказал он в интервью телеканалу и газете Wall Street Journal . Он подчеркнул, что на данный момент начало подобного сотрудничества было бы "достаточно большим шагом".

По его мнению, любое взаимодействие с РФ по Сирии, которое выходило бы за рамки существующего, на данный момент было бы рискованным. "Не вижу ничего, что сейчас нам следовало бы делать в военном плане (с Россией) больше того, что мы сейчас делаем", — сказал он.

Ранее Вотел сообщил, что Центральное командование США не получало никаких новых указаний после саммита Россия-США в Хельсинки и продолжает использовать имеющиеся линии для предотвращения конфликтов в Сирии.

По итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и США могли бы взять на себя лидерство в урегулировании кризиса в Сирии, организовать взаимодействие по возвращению беженцев на родину. По словам Путина, огромное количество сирийских беженцев сконцентрировано сейчас в Турции, Ливане, Иордании, и если оказать им помощь для возвращения домой, то миграционное давление на страны ЕС многократно снизится. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев позже сообщил, что РФ направила США конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в Сирию с учетом договоренностей саммита в Хельсинки.

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