Могерини заявила о вкладе ЕС в обеспечение безопасности "Белых касок"

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ряд стран ЕС внесли свой вклад в обеспечение безопасности нескольких сотен членов организации "Белые каски", которые были эвакуированы из Сирии, сообщила в воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее Израиль сообщил, что эвакуировал из Сирии членов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

"Спасение около 800 "белых касок" и их семей из Сирии является важным гуманитарным жестом. После недавней эскалации насилия на юго-западе Сирии их жизни угрожала неминуемая опасность… ЕС признает важнейшие усилия Израиля и Иордании, а также всех других стран, включая ряд государств-членов ЕС, которые внесли свой вклад в доставку в безопасное место "белых касок" и их семей", — говорится в заявлении Могерини.

Она вновь подтвердила призыв ЕС "к немедленному прекращению боевых действий и полному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам".

По данным израильских СМИ, в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что Германия примет нескольких членов организации "Белые каски".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>