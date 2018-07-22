В Сирию из Ливана вернулись более 300 беженцев

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 300 сирийцев вернулись в свои дома из лагерей для беженцев в Ливане, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Как отметил руководитель Центра, на большей части САР созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.

"Благодаря совместным действиям сирийской и российской сторон, удалось достичь возвращения беженцев из Ливана в города Флита, Муаддамия-Аш-Шам, Джебба, Ассаль-Эль-Вард и Ябруд. В эти населенные пункты уже вернулись 315 сирийцев, вынужденных покинуть страну", — рассказал он.

Также, по его словам, в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 73 053 жителя, а за прошедшие сутки в свои дома возвратились 118 человек.

Цыганков подчеркнул, что мирные жители через предоставленные коридоры продолжают покидать территории, контролируемые боевиками.

"За прошедшие сутки через пункт пропуска "Кафер-Шамс" вышли 311 сирийцев. На пунктах пропуска им предоставляется горячая пища, предметы первой необходимости, оказывается первая медицинская помощь", — рассказал он.

Руководитель Центра также добавил, что российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь восьми сирийцам, в том числе четырем детям.