Нетаньяху рассказал о просьбе Трампа эвакуировать "Белые каски" из Сирии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти эвакуировали из Сирии членов "Белых касок" вместе с их семьями, в том числе, по просьбе президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщила канцелярия премьера.Twitter.
Граничащий с Израилем юг Сирии постепенно переходит под контроль правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции. Ранее МИД Израиля сообщил, что израильские власти эвакуировали членов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран из Сирии "в соседнюю страну". Местные СМИ пишут, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. По данным CBC, секретная международная операция по вывозу "Белых касок" проведена при участии Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Канады.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой"*.
Террористическая группировка, запрещена в России.
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