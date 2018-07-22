Нетаньяху рассказал о просьбе Трампа эвакуировать "Белые каски" из Сирии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти эвакуировали из Сирии членов "Белых касок" вместе с их семьями, в том числе, по просьбе президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщила канцелярия премьера.

"Несколько дней назад к нам обратился президент (США Дональд) Трамп, а также премьер-министр Канады (Джастин) Трюдо и другие с просьбой помочь вывести из Сирии сотни "Белых касок". Это люди, которые спасали жизни, а сейчас сами оказались под угрозой. И поэтому я разрешил вывести их через Израиль в другие страны, и это важный гуманитарный шаг", — говорится в заявлении канцелярии в Twitter

Граничащий с Израилем юг Сирии постепенно переходит под контроль правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции. Ранее МИД Израиля сообщил, что израильские власти эвакуировали членов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран из Сирии "в соседнюю страну". Местные СМИ пишут, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. По данным CBC, секретная международная операция по вывозу "Белых касок" проведена при участии Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Канады.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Организация получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой"*.

Террористическая группировка, запрещена в России.

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