Эксперт рассказал, зачем Израиль эвакуировал "Белых касок" из Сирии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Членов организации "Белые каски" эвакуировали из Сирии, так как они полностью скомпрометировали себя, заявил RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Он отметил, что вывод "Белых касок" Израилем говорит о том, что они "выполнили свою задачу".

"Почему именно Израиль? Это страна, которая финансово и политически поддерживается крупным капиталом Запада. Кроме того, территориальная близость. Понятно, что израильская разведка контролирует достаточно обширную территорию Сирии и ей проще осуществить вывод членов этой организации", — пояснил Гусев.

По мнению эксперта, не вызывает сомнений тот факт, что Израиль пошел на этот шаг по настоянию Вашингтона, так как "Белые каски" полностью содержались за счет западных стран.

Граничащий с Израилем юг Сирии переходит под контроль Дамаска. Правительственные войска силой и переговорами вытесняют из региона отряды оппозиции. В воскресенье в израильском МИД сообщили об эвакуации активистов "Белых касок" вместе с семьями из Сирии.

Целью "Белых касок" декларировалась защита мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к военным действиям. При этом организацию неоднократно обвиняли в создании постановочных видеороликов. Кроме того, некоторых активистов видели в рядах боевиков.

В российском МИД называли деятельность организации элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены "Белых касок" на самом деле являются сторонниками террористов.

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