Коалицию США обвинили в ударе по беженцам в Сирии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по группе мирных жителей в районе поселения Эс-Суса на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство САНА.

По данным источников агентства, в результате авианалета есть погибшие и раненые. Точное число жертв и пострадавших не называется. Авиация ударила по группе людей, бежавших из города Эс-Суса от авиаобстрела и террористов ИГ*, контролирующих этот населенный пункт.

Ранее в июле коалиция ударила по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли более 30 мирных жителей, десятки человек были ранены.

Удары вместо помощи

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию "Непоколебимая решимость", направленную против боевиков "Исламского государства"*. При этом международная коалиция действует в регионе без согласия сирийских властей, на что неоднократно обращал внимание МИД России. В Москве подчеркивают, что такие действия западных стран нарушают международное право.

За время кампании коалиция нанесла более 29,5 тысяч ударов. По оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), в результате ударов были убиты не менее 939 невинных людей.

Вашингтон руководствуется "добрыми" намерениями, однако это не подкрепляется реальными попытками помочь мирному населению Сирии, отмечали в Минобороны. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, сирийцы не получили от США "ни цента помощи". Кроме того, еженедельно десятки мирных жителей гибнут, подрываясь на минах, которые остались после бомбардировок коалиции.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Владимира Фитина, регулярными бомбардировками Вашингтон показывает свое неприятие действующих сирийских властей.

"Главная задача США — продолжать дестабилизировать ситуацию в Сирии, не дать наладить логистические пути снабжения сил, которые поддерживают президента Башара Асада и официальное правительство Сирии", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>