Израиль эвакуировал из Сирии членов "Белых касок"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями, сообщил пресс-секретарь местного МИД Эммануэль Нахшон.

"По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации ("Белые каски". — Прим. ред.) и их семей", — написал Нахшон в Twitter.

"Они были эвакуированы из зоны боевых действий в южной Сирии в соседнюю страну", — добавил он.

Upon request of the US, Canada and European states Israel has completed a humanitarian effort to rescue members of a Syrian civil organization (" White Helmets”) and families. They were evacuated from the war zone in Southern Syria to a neighboring country https://t.co/bUjggzBe33 — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 22 июля 2018 г.

Граничащий с Израилем юг Сирии постепенно переходит под контроль правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции. Местные СМИ пишут, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

Об эвакуации членов "сирийской гражданской организации" из-за "непосредственной угрозы их жизням" ранее сообщили израильские военные, но они не уточняли, что речь идет о "Белых касках".

Организация "Белые каски" получила широкую известность и поддержку западных правительств благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению Дамаска. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.