Израиль эвакуировал из Сирии членов "Белых касок"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями, сообщил пресс-секретарь местного МИД Эммануэль Нахшон.
"Они были эвакуированы из зоны боевых действий в южной Сирии в соседнюю страну", — добавил он.
Upon request of the US, Canada and European states Israel has completed a humanitarian effort to rescue members of a Syrian civil organization (" White Helmets”) and families. They were evacuated from the war zone in Southern Syria to a neighboring country https://t.co/bUjggzBe33— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 22 июля 2018 г.
Граничащий с Израилем юг Сирии постепенно переходит под контроль правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции. Местные СМИ пишут, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.
Об эвакуации членов "сирийской гражданской организации" из-за "непосредственной угрозы их жизням" ранее сообщили израильские военные, но они не уточняли, что речь идет о "Белых касках".
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению Дамаска. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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