Израиль эвакуировал из Сирии членов местной НКО

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Израильская армия объявила, что обеспечила эвакуацию из Сирии активистов неназванной местной "гражданской организации" и членов их семей по просьбе США и европейских стран.
"По указанию правительства Израиля, а также по просьбе Соединенных Штатов и европейских стран Армия обороны Израиля провела гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации и их семей", — сообщила армейская пресс-служба.
"Гражданские лица были эвакуированы из зоны боевых действий на юге Сирии из-за непосредственной угрозы их жизням", — добавили военные.
Граничащий с Израилем юг Сирии постепенно переходит под контроль правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции.
В армии сообщили, что переправили эвакуированных сирийцев в "соседнюю страну". По данным новостного интернет-ресурса "Уай-нет", речь идет об Иордании, куда были вывезены порядка 800 человек.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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