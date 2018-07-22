Израиль эвакуировал из Сирии членов местной НКО

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Израильская армия объявила, что обеспечила эвакуацию из Сирии активистов неназванной местной "гражданской организации" и членов их семей по просьбе США и европейских стран.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что на Западе обсуждают план вывоза порядка тысячи членов "Белых касок", которые декларируют своей целью спасение людей в зонах боевых действий, но обвиняются Дамаском в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

"По указанию правительства Израиля, а также по просьбе Соединенных Штатов и европейских стран Армия обороны Израиля провела гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации и их семей", — сообщила армейская пресс-служба.

"Гражданские лица были эвакуированы из зоны боевых действий на юге Сирии из-за непосредственной угрозы их жизням", — добавили военные.

Граничащий с Израилем юг Сирии постепенно переходит под контроль правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции.

В армии сообщили, что переправили эвакуированных сирийцев в "соседнюю страну". По данным новостного интернет-ресурса "Уай-нет", речь идет об Иордании, куда были вывезены порядка 800 человек.

Организация "Белые каски" получила широкую известность и поддержку западных правительств благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.