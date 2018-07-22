Американская коалиция нанесла удары по мирным жителям на востоке Сирии‍

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией. Архивное фото

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла авиаудары по мирным жителям на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на источники.

Отмечается, что авиация ударила по группе мирных жителей, которые пытались покинуть город Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. В результате налета несколько человек погибли, однако точное число жертв неизвестно.

Ранее США уже отчитывались о погибших мирных жителей из-за операций Вашингтона и их союзников. По данным американской стороны, с 2014 года 29 596 авиаударов унесли жизни 939 невинных людей.

МИД не раз указывал на то, что Соединенные Штаты и союзники действуют на сирийской территории без согласия официального Дамаска и резолюции Совета безопасности ООН.

Никакой помощи

"Добрые" намерения США в Сирии не подкрепляются реальными попытками оказать помощь пострадавшему от многолетнего конфликта населению страны, заявил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Заявляя о "светлых" целях и "добрых" намерениях, за последние годы со стороны США в Сирию для реальной помощи обездоленному долгими годами войны мирному населению не было выделено ни цента помощи", — отметил министр.

По его словам, в одной лишь освобожденной Ракке до сих пор еженедельно гибнут десятки мирных жителей, включая детей, подрываясь на боеприпасах и минах, которые остались после массированных бомбардировок авиации Международной коалиции.

Шойгу также предположил, что Вашингтон видит выгоду в продолжении войны в Сирии. Для этого, по его мнению, США создают неподконтрольные Дамаску анклавы на окраинах страны.

"В подконтрольных США районах уже несколько лет осуществляется подготовка боевиков, которые затем ведут активную борьбу с сирийской правительственной армией и которым поставляются оружие и боеприпасы", — заключил министр.

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