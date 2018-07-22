Американская коалиция нанесла удары по мирным жителям на востоке Сирии‍

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла авиаудары по мирным жителям на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на источники.
Ранее США уже отчитывались о погибших мирных жителей из-за операций Вашингтона и их союзников. По данным американской стороны, с 2014 года 29 596 авиаударов унесли жизни 939 невинных людей.
МИД не раз указывал на то, что Соединенные Штаты и союзники действуют на сирийской территории без согласия официального Дамаска и резолюции Совета безопасности ООН.
Никакой помощи
"Добрые" намерения США в Сирии не подкрепляются реальными попытками оказать помощь пострадавшему от многолетнего конфликта населению страны, заявил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, в одной лишь освобожденной Ракке до сих пор еженедельно гибнут десятки мирных жителей, включая детей, подрываясь на боеприпасах и минах, которые остались после массированных бомбардировок авиации Международной коалиции.
Шойгу также предположил, что Вашингтон видит выгоду в продолжении войны в Сирии. Для этого, по его мнению, США создают неподконтрольные Дамаску анклавы на окраинах страны.
"В подконтрольных США районах уже несколько лет осуществляется подготовка боевиков, которые затем ведут активную борьбу с сирийской правительственной армией и которым поставляются оружие и боеприпасы", — заключил министр.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>