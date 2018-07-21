В районе базы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков

Главное за 21 июля 2018 года (6)

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные сбили в районе авиабазы Хмеймим беспилотник боевиков, инцидент произошел в ночь на 21 июля, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — сказал он.

По словам Цыганкова, дрон был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет, база работает в плановом режиме.

Ранее системы ПВО уже предотвращали нападение дронов на российские военные объекты в Сирии. Так, 24 апреля Хмеймим атаковали малоразмерные БПЛА, их сбили зенитным огнем.

В ночь на 6 января военные вывели из строя сразу 13 беспилотников, которые должны были доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.