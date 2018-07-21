В районе базы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные сбили в районе авиабазы Хмеймим беспилотник боевиков, инцидент произошел в ночь на 21 июля, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
По словам Цыганкова, дрон был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет, база работает в плановом режиме.
Ранее системы ПВО уже предотвращали нападение дронов на российские военные объекты в Сирии. Так, 24 апреля Хмеймим атаковали малоразмерные БПЛА, их сбили зенитным огнем.
В ночь на 6 января военные вывели из строя сразу 13 беспилотников, которые должны были доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.
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