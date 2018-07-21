Российский самолет доставил в Сирию более 40 тонн гумпомощи из Франции

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Самолет военно-транспортной авиации РФ доставил более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции в Сирию, сообщили в Минобороны России.

"21 июля 2018 года самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" ВКС России с французского аэропорта "Шатору" доставлено на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению", — говорится в сообщении.

Кроме этого, самолет доставил медикаменты и медицинские препараты для неотложной медицинской помощи, одежду, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Российский Ан-124 доставил сирийцам гумпомощь из Франции

Как сообщили в ведомстве, эти медикаменты и предметы первой необходимости при содействии российского Центра примирения в САР и представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца будут переданы мирному населению, "которое до сих пор нуждается в помощи в Восточной Гуте, особенно для оказания неотложной медицинской помощи в больницах, управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем".

Отмечается, что сопровождение грузов будет осуществляться в соответствии с правилами ООН, при поддержке России и в соответствии с международным гуманитарным правом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>