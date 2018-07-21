В Ливане прокомментировали создание Россией центра для беженцев в Сирии

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

БЕЙРУТ, 21 июл — РИА Новости. Решение России о создании координационного центра с целью возвращения сирийских беженцев является комплексным рабочим процессом, рассказала РИА Новости советник министра иностранных дел Ливана Аля Бутрус.

"Это конструктивный шаг — прогресс в вопросе сирийских беженцев, который будет сопровождаться восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев, что способствует стабильности в Сирии и в соседних странах, особенно в Ливане, который пострадал в вопросе безопасности и экономически", — сказала Бутрус.

По словам советника, российская инициатива является комплексным рабочим процессом, который будет способствовать достойному и безопасному возвращению граждан Сирии на родину.

"(В обязанности центра входит) сопровождение процесса возвращения временно перемещенных лиц и беженцев из других государств в места их постоянного проживания", — добавила Бутрус.

Ливан является одним из наиболее пострадавших государств Ближнего Востока от сирийского кризиса в связи с большим наплывом беженцев, что крайне негативно сказалось на экономике и безопасности страны.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в Сирии создан центр приема, распределения и размещения беженцев, который займется организацией доставки в САР гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев на родину. Россия информирует ООН и свои посольства в 36 странах с наибольшим числом сирийских беженцев о создании центра в САР.

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