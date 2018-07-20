Сочи готов к проведению сирийского конгресса

СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. Сочи часто становится местом проведения масштабных форумов, для этого в городе созданы все условия, любое очередное мероприятие будет организовано должным образом, ответили РИА Новости в пресс-службе администрации города на вопрос, готов ли город к проведению очередного сирийского конгресса.

Ранее сообщалось, что очередные переговоры по Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля.

"Сочи часто становится местом проведения масштабных форумов. У нас для этого созданы максимально комфортные условия. У нашего города — большой опыт проведения крупных мероприятий международного уровня, и мы не сомневаемся, что любое очередное мероприятие будет организовано должным образом", — сообщили в мэрии.

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