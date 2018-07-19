В Сирии достигли соглашения о выводе боевиков из провинции Кунейтра в Идлиб

ДАМАСК, 19 июл — РИА Новости. Сирийское командование достигло договоренности с оставшимися бандформированиями в провинции Кунейтра об их выводе в Идлиб на севере страны, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, соглашение подразумевает, что часть боевиков, отказавшихся от примирения, будет вывезена, остальные пройдут процесс реабилитации и восстановления личного статуса.

Правительственные войска, в свою очередь, должны восстановить контроль над всей территорией Кунейтры, как это было до начала конфликта в Сирии в 2011 году.

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