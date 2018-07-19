В Восточной Гуте восстановили десять поликлиник

ДАМАСК, 19 июл — РИА Новости. Десять поликлиник восстановлены в пригороде Дамаска Восточная Гута после его освобождения от боевиков, сообщила журналистам главный районный инженер по восстановлению медучреждений Мануаль Альбер.

"Мы обращаемся к губернатору Риф-Дамаска и он нам помогает, выделяет помощь на восстановление поликлиник… До войны в провинции Риф-Дамаск было 120 поликлиник, в Восточной Гуте — 38, сейчас мы успели восстановить десять из них", — сказала она.

По ее словам, на данном этапе здесь не хватает специалистов, в первую очередь — детских педиатров и хирургов. Помимо этого, есть дефицит лабораторного оборудования для анализов, а также различных медицинских инструментов.

Как рассказала журналистам врач одной из поликлиник в Восточной Гуте Эмтисар Аль Юсеф, 15 июля здесь начали вакцинацию детей от кори. По ее словам, у некоторых семей из-за войны около семи лет не было возможности сделать детям прививки.

"Вы знаете, что здесь это заболевание распространено, поэтому каждый день мы принимаем до 250 пациентов. Возраст — от семи месяцев до шести лет. Эта вакцина поступает нам через министерство здравоохранения Сирии. Прививка бесплатная. И мы надеемся, что каждый ребенок получит ее", — отметила врач.

В Сирии идет активное восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Правительство страны при помощи России прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома. Во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщил, что более 72 тысяч мирных жителей уже вернулись в свои дома в сирийской Восточной Гуте.

В среду Минобороны РФ заявило о создании в Сирии специального центра приема, распределения и размещения беженцев. Отмечалось, что созданный Россией и Сирией центр займется доставкой в САР гуманитарной помощи, будет помогать восстанавливать социальные службы на местах и решать другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры.